РФ вдарила ФАБ-500 по Куп’янщині: поранений чоловік (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп’янського району на Харківщині.
Близько 12:00 29 лютого армія РФ завдала авіаудару по селу Осинове. Внаслідок обстрілу отримав поранення 63-річний житель. Попередньо, ворог використав ФАБ-500, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Також вранці окупанти з артилерії обстріляли село Московка. Там пошкоджені житлові будинки.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 15:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп’янського району на Харківщині.".