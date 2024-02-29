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РФ вдарила ФАБ-500 по Куп’янщині: поранений чоловік (фото)

Події 15:04   29.02.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила ФАБ-500 по Куп’янщині: поранений чоловік (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп’янського району на Харківщині.

Близько 12:00 29 лютого армія РФ завдала авіаудару по селу Осинове. Внаслідок обстрілу отримав поранення 63-річний житель. Попередньо, ворог використав ФАБ-500, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Також вранці окупанти з артилерії обстріляли село Московка. Там пошкоджені житлові будинки.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 15:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп’янського району на Харківщині.".