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РФ ударила ФАБ-500 по Купянщине: раненый мужчина (фото)

Происшествия 15:04   29.02.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила ФАБ-500 по Купянщине: раненый мужчина (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители показали последствия обстрелов Купянского района на Харьковщине.

Около 12:00 29 февраля армия РФ нанесла авиаудар по селу Осиново. В результате обстрела получил ранение 63-летний житель. Предварительно, враг использовал ФАБ-500, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также оккупанты утром из артиллерии обстреляли село Московка. Там повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия обстрелов Купянского района на Харьковщине.".