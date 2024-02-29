РФ ударила ФАБ-500 по Купянщине: раненый мужчина (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители показали последствия обстрелов Купянского района на Харьковщине.
Около 12:00 29 февраля армия РФ нанесла авиаудар по селу Осиново. В результате обстрела получил ранение 63-летний житель. Предварительно, враг использовал ФАБ-500, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Также оккупанты утром из артиллерии обстреляли село Московка. Там повреждены жилые дома.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 15:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия обстрелов Купянского района на Харьковщине.".