РФ ударила ФАБ-500 по Купянщине: раненый мужчина (фото)

Правоохранители показали последствия обстрелов Купянского района на Харьковщине.

Около 12:00 29 февраля армия РФ нанесла авиаудар по селу Осиново. В результате обстрела получил ранение 63-летний житель. Предварительно, враг использовал ФАБ-500, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также оккупанты утром из артиллерии обстреляли село Московка. Там повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).