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«єВідновлення»: скільки компенсацій отримали харків’яни, повідомили в мерії

Суспільство 12:39   08.03.2024
Вікторія Яковенко
«єВідновлення»: скільки компенсацій отримали харків’яни, повідомили в мерії Фото: Харківська міськрада

Жителі Харкова отримали понад 422 мільйони гривень на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла в межах програми «єВідновлення».

«Загалом до департаменту житлово-комунального господарства надійшло 12,3 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих ворожими обстрілами», – повідомили у Харківській міськраді.

У мерії нагадали, заявки на компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла подаються через застосунок «Дія». Також звернутися можна до будь-якого ЦНАПу в Харкові або нотаріуса.

Читайте також: Майже 100 жителів Харківщини купили нове житло за програмою «єВідновлення»

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харкова отримали понад 422 мільйони гривень на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла в межах програми «єВідновлення».".