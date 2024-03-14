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Нестача боєприпасів у ЗСУ може зробити лінію фронту “крихкою” – ISW

Події 07:47   14.03.2024
Оксана Горун
Нестача боєприпасів у ЗСУ може зробити лінію фронту “крихкою” – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні попередив про небезпеку прориву росіянами лінії фронту в тих місцях, які командування ЗСУ визнає непріоритетними при розподілі дефіцитних боєприпасів.

“Дефіцит боєприпасів та іншого військового обладнання в Україні внаслідок затримок у наданні військової допомоги США може зробити нинішню українську лінію фронту більш крихкою, ніж вказує відносно повільне просування Росії в різних секторах. Пріоритизація секторів, яким найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція, може створити вразливі місця на інших ділянках, якими російські сили зможуть скористатися для раптового та несподіваного просування, якщо постачання Україні продовжуватимуть скорочуватися”, — пишуть аналітики ISW.

Посилаючись на статтю німецького “Der Spiegel” від 12 березня, в Інституті вивчення війни наголосили: українські командири на умовах анонімності визнають, що майже всі військові частини змушені заощаджувати боєприпаси та техніку.

“Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський попереджав про загрозу просування російських підрозділів углиб українських формувань на невизначених ділянках лінії фронту”, – зазначили в ISW.

Там повідомили, що зараз ЗСУ, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, що викликані нестачею боєприпасів, визначаючи пріоритетні напрямки – ті, де йдуть найбільш масштабні наступи РФ.

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“Нижча інтенсивність російських наступальних зусиль проти секторів, які зараз є непріоритетними, ймовірно, приховує ризики для українських сил у цих районах через нестачу боєприпасів. ISW продовжує оцінювати, що російські війська володіють ініціативою на театрі бойових дій і зможуть визначати час, місце та масштаб наступальних операцій, доки вони зберігають ініціативу. Заяви Сирського та українських командувань свідчать про те, що посилення російських наступальних операцій у районі, де українські сили не визначили пріоритетне виділення і без того обмежених запасів боєприпасів, може призвести до російського прориву та дестабілізації на раніше стабільній ділянці лінії фронту в короткий період часу. Таким чином, нинішня лінія фронту, швидше за все, не є стабільною, і своєчасне забезпечення західними ресурсами українських військ має важливе значення, щоб не дати Росії виявити та використати можливість для прориву на вразливій ділянці фронту”, – попередили в Інституті вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 07:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні попередив про небезпеку прориву росіянами лінії фронту в тих місцях, які командування ЗСУ визнає непріоритетними при розподілі дефіцитних боєприпасів".