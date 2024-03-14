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Нехватка боеприпасов у ВСУ может сделать линию фронта «хрупкой» — ISW

Мир 07:47   14.03.2024
Оксана Горун
Нехватка боеприпасов у ВСУ может сделать линию фронта «хрупкой» — ISW

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке предупредил об опасности прорыва россиянами линии фронта в тех местах, которые командование ВСУ сочтет неприоритетными при распределении дефицитных боеприпасов.

«Нехватка боеприпасов и другой военной техники в Украине, вызванная задержками в предоставлении военной помощи США, может сделать нынешнюю украинскую линию фронта более хрупкой, чем можно было бы предположить по относительно медленному наступлению России в различных секторах. Приоритизация Украиной секторов, которым больше всего угрожают интенсивные российские наступательные операции, может создать уязвимые места в других местах, которые российские силы смогут использовать для внезапного и неожиданного продвижения, если поставки Украине продолжат сокращаться», — пишут аналитики ISW.

Ссылаясь на статью немецкого «Der Spiegel» от 12 марта, в Институте изучения войны отметили: украинские командиры на условиях анонимности признают, что почти все военные части вынуждены экономить боеприпасы и технику.

«Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский предупредил, что существует угроза продвижения российских подразделений вглубь украинских формирований на неуказанных участках линии фронта», — отметили в ISW.

Там сообщили, что сейчас ВСУ, по всей видимости, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов, определяя приоритетные направления — те, где идут наиболее масштабные наступления РФ.

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«Меньшая интенсивность российских наступательных усилий против секторов, которые в настоящее время не являются приоритетными, вероятно, затмевает риски для украинских сил в этих районах, возникающие из-за нехватки боеприпасов. ISW продолжает считать, что российские войска обладают инициативой на всем театре военных действий и смогут определять время, место и масштаб наступательных операций, пока они сохраняют инициативу. Заявления Сырского и украинского командования позволяют предположить, что активизация российских наступательных операций в районе, где украинские силы не уделяли приоритетного внимания распределению и без того ограниченных запасов боеприпасов, может привести к российскому прорыву и дестабилизации на ранее стабильном участке линии фронта в течение короткого периода времени. Таким образом, нынешняя линия фронта, скорее всего, нестабильна, и своевременное обеспечение западными ресурсами украинских войск имеет важное значение, чтобы не дать России выявить и использовать возможность прорыва на уязвимом участке фронта», — предупредили в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке предупредил об опасности прорыва россиянами линии фронта в тех местах, которые командование ВСУ сочтет неприоритетными при распределении дефицитных боеприпасов".