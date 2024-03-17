Головні новини Харкова 17.03: РФ нанесла авіаудари по селах Стариця і Липці
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Росіяни завдали авіаударів по селах Стариця та Липці в Харківській області – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни не штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари.
Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.
125 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2024 в 08:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".