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Головні новини Харкова 16 березня: атака дронів і зведення Генштабу

Події 07:50   16.03.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 16 березня: атака дронів і зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

7:50

Три атаки відбили за добу на Харківщині – біля сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району

Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також супротивник завдав авіаударів у районах населених пунктів Баранівка, Золочів, Покаляне та Петропавлівка.

7:30

Два “шахеди” атакували вночі Харківщину, обидва збили

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Про загрозу ударних дронів для Харківщини у Повітряних силах інформували о 2:14. Вони були помічені у Дергачівському районі та тримали курс на південний схід. Вже за 20 хвилин командування повідомило про відбій загрози.

Читайте також: Ворог тричі атакував на Харківщині та завдав авіаударів біля трьох сіл – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 07:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".