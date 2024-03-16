Головні новини Харкова 16 березня: атака дронів і зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

7:50

Три атаки відбили за добу на Харківщині – біля сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району

Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також супротивник завдав авіаударів у районах населених пунктів Баранівка, Золочів, Покаляне та Петропавлівка.

7:30

Два “шахеди” атакували вночі Харківщину, обидва збили

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Про загрозу ударних дронів для Харківщини у Повітряних силах інформували о 2:14. Вони були помічені у Дергачівському районі та тримали курс на південний схід. Вже за 20 хвилин командування повідомило про відбій загрози.