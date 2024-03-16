Головні новини Харкова 16 березня: атака дронів і зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
7:50
Три атаки відбили за добу на Харківщині – біля сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району
Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Також супротивник завдав авіаударів у районах населених пунктів Баранівка, Золочів, Покаляне та Петропавлівка.
7:30
Два “шахеди” атакували вночі Харківщину, обидва збили
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Про загрозу ударних дронів для Харківщини у Повітряних силах інформували о 2:14. Вони були помічені у Дергачівському районі та тримали курс на південний схід. Вже за 20 хвилин командування повідомило про відбій загрози.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: генштаб, дрони, новини, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 07:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".