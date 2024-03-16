Главные новости Харькова 16 марта: атака дронов и сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
7:50
Три атаки отбили за сутки на Харьковщине — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района
Там враг пытался улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Барановка, Золочев, Покаляное и Петропавловка.
7:30
Два «Шахеда» атаковали ночью Харьковщину, оба сбили
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Об угрозе ударных дронов для Харьковщины в Воздушных силах информировали в 2:14. Они были замечены в Дергачевском районе и держали курс на юго-восток. Уже спустя 20 минут командование сообщило об отбое угрозы.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, дрони, дроны, новости, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 07:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".