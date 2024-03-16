Главные новости Харькова 16 марта: атака дронов и сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:50

Три атаки отбили за сутки на Харьковщине — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района

Там враг пытался улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Барановка, Золочев, Покаляное и Петропавловка.

7:30

Два «Шахеда» атаковали ночью Харьковщину, оба сбили

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Об угрозе ударных дронов для Харьковщины в Воздушных силах информировали в 2:14. Они были замечены в Дергачевском районе и держали курс на юго-восток. Уже спустя 20 минут командование сообщило об отбое угрозы.