Главные новости Харькова 17.03: РФ нанесла авиаудары по селам Старица и Липцы

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Россияне нанесли авиаудары по селам Старица и Липцы в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне не штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб ВСУ.

Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара.

Под артиллерийским огнем было около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

125 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.