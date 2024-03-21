Завтра у двох районах Харкова на день відключать воду

Завтра, 22 березня, з 9:00 до 23:00 відключать водопостачання частини абонентів Новобаварського та Основ’янського районів, повідомили у КП «Харківводоканал».

Це пов’язано із ремонтом на водоводі діаметром 800 мм на вул. Селянській.

На час ремонту автоцистерни КП “Харківводоканал” привезуть у райони воду.

Зі списком адрес можна ознайомитися за посиланням. Телефон для довідок: 15-33.