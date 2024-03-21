Завтра в двух районах Харькова на день отключат воду
Фото: КП «Харьковводоканал»
Завтра, 22 марта, с 9:00 до 23:00, отключат водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов, сообщили в КП «Харьковводоканал».
Это связано с ремонтом на водоводе диаметром 800 мм на ул. Селянской.
На время ремонта автоцистерны КП «Харьковводоканал» привезут в районы воду.
Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Телефон для справок: 15-33.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: «Харьковводоснабжение», вода, водоснабжение, КП «Харьковводоканал», ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 22 марта, с 9:00 до 23:00, отключат водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов, сообщили в КП «Харьковводоканал».".