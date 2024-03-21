Завтра в двух районах Харькова на день отключат воду

Завтра, 22 марта, с 9:00 до 23:00, отключат водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Это связано с ремонтом на водоводе диаметром 800 мм на ул. Селянской.

На время ремонта автоцистерны КП «Харьковводоканал» привезут в районы воду.

Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Телефон для справок: 15-33.