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Завтра в двух районах Харькова на день отключат воду

Общество 18:08   21.03.2024
Оксана Якушко
Завтра в двух районах Харькова на день отключат воду Фото: КП «Харьковводоканал»

Завтра, 22 марта, с 9:00 до 23:00, отключат водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Это связано с ремонтом на водоводе диаметром 800 мм на ул. Селянской.

На время ремонта автоцистерны КП «Харьковводоканал» привезут в районы воду.

Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 22 марта, с 9:00 до 23:00, отключат водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов, сообщили в КП «Харьковводоканал».".