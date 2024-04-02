Харків’янин кидав у дім працівника прокуратури «коктейлі Молотова»: вирок
У Харкові засудили 28-річного чоловіка, який намагався підпалити будинок співробітника прокуратури.
За даними Харківської обласної прокуратури, події відбувалися восени 2023 року. Засуджений протягом жовтня-листопада пізно ввечері кидав «коктейлі Молотова» у будинок, де мешкає водій однієї з окружних прокуратур з дружиною.
«Під час чергової спроби кинути «коктейлі Молотова» в приватний дім правоохоронці викрили харківʼянина. До винесення вироку він перебував під вартою», – додали правоохоронці.
У суді чоловік заявив, що хотів помститися потерпілому через особисті неприязні стосунки.
Суд визнав харків’янина винним в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, а також в замаху на вчинення вказаного злочину (ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 ККУ). Фігурант проведе у тюрмі 4 роки і 6 місяців.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, коктейли, молотова, правоохранитель, прокуратура, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 28-річного чоловіка, який намагався підпалити будинок співробітника прокуратури.".