Харьковчанин бросал в дом работника прокуратуры «коктейли Молотова»: приговор

В Харькове осудили 28-летнего мужчину, пытавшегося поджечь дом сотрудника прокуратуры.

По данным Харьковской областной прокуратуры, происходили осенью 2023 года. Осужденный в течение октября-ноября поздно вечером бросал «коктейли Молотова» в дом, где проживает водитель одной из окружных прокуратур с супругой.

«При очередной попытке бросить «коктейли Молотова» в частный дом правоохранители разоблачили харьковчанина. До вынесения приговора он был под стражей», — добавили правоохранители.

В суде мужчина заявил, что хотел отомстить потерпевшему из-за личных неприязненных отношений.

Суд признал харьковчанина виновным в умышленном повреждении чужого имущества, совершенного путем поджога, а также в покушении на совершение указанного преступления (ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УКУ). Фигурант проведет в тюрьме 4 года и 6 месяцев.