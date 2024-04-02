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Харьковчанин бросал в дом работника прокуратуры «коктейли Молотова»: приговор

Общество 14:14   02.04.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанин бросал в дом работника прокуратуры «коктейли Молотова»: приговор Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове осудили 28-летнего мужчину, пытавшегося поджечь дом сотрудника прокуратуры.

По данным Харьковской областной прокуратуры, происходили осенью 2023 года. Осужденный в течение октября-ноября поздно вечером бросал «коктейли Молотова» в дом, где проживает водитель одной из окружных прокуратур с супругой.

«При очередной попытке бросить «коктейли Молотова» в частный дом правоохранители разоблачили харьковчанина. До вынесения приговора он был под стражей», — добавили правоохранители.

В суде мужчина заявил, что хотел отомстить потерпевшему из-за личных неприязненных отношений.

Суд признал харьковчанина виновным в умышленном повреждении чужого имущества, совершенного путем поджога, а также в покушении на совершение указанного преступления (ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УКУ). Фигурант проведет в тюрьме 4 года и 6 месяцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове осудили 28-летнего мужчину, пытавшегося поджечь дом сотрудника прокуратуры.".