Підлітки в Харкові розважалися на будівельному крані – що з цього вийшло

15-річні хлопець і дівчина вирішили погуляти по території незавершеного будівництва і залізли на будівельний кран, наражаючи себе на небезпеку.

Таке відео правоохоронці побачили в соцмережах 16 квітня, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Ювенальні інспектори встановили особи підлітків та запросили їхніх батьків на профілактичну бесіду. Поспілкувалися і з дітьми.

Відносно батьків склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.