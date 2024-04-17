Підлітки в Харкові розважалися на будівельному крані – що з цього вийшло
Фото: ГУ НП в Харківській області
15-річні хлопець і дівчина вирішили погуляти по території незавершеного будівництва і залізли на будівельний кран, наражаючи себе на небезпеку.
Таке відео правоохоронці побачили в соцмережах 16 квітня, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Ювенальні інспектори встановили особи підлітків та запросили їхніх батьків на профілактичну бесіду. Поспілкувалися і з дітьми.
Відносно батьків склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кран, подростки, поліція, родители, стройка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 17:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-річні хлопець і дівчина вирішили погуляти по території незавершеного будівництва і залізли на будівельний кран, наражаючи себе на небезпеку".