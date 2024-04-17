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Підлітки в Харкові розважалися на будівельному крані – що з цього вийшло

Суспільство 17:55   17.04.2024
Олена Нагорна
Підлітки в Харкові розважалися на будівельному крані – що з цього вийшло Фото: ГУ НП в Харківській області

15-річні хлопець і дівчина вирішили погуляти по території незавершеного будівництва і залізли на будівельний кран, наражаючи себе на небезпеку.

Таке відео правоохоронці побачили в соцмережах 16 квітня, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Ювенальні інспектори встановили особи підлітків та запросили їхніх батьків на профілактичну бесіду. Поспілкувалися і з дітьми.

Відносно батьків склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 17:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-річні хлопець і дівчина вирішили погуляти по території незавершеного будівництва і залізли на будівельний кран, наражаючи себе на небезпеку".