Подростки в Харькове развлекались на строительном кране — что из этого вышло

15-летние парень и девушка решили погулять по территории незавершенного строительства и забрались на строительный кран, подвергая себя опасности.

Такое видео правоохранители увидели в соцсетях 16 апреля, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ювенальные инспекторы установили личности подростков и пригласили их родителей на профилактическую беседу. Пообщались и с самими детьми.

В отношении родителей составили админпротоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.