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Подростки в Харькове развлекались на строительном кране — что из этого вышло

Общество 17:55   17.04.2024
Елена Нагорная
Подростки в Харькове развлекались на строительном кране — что из этого вышло Фото: ГУ НП в Харьковской области

15-летние парень и девушка решили погулять по территории незавершенного строительства и забрались на строительный кран, подвергая себя опасности.

Такое видео правоохранители увидели в соцсетях 16 апреля, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ювенальные инспекторы установили личности подростков и пригласили их родителей на профилактическую беседу. Пообщались и с самими детьми.

В отношении родителей составили админпротоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 17:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летние парень и девушка решили погулять по территории незавершенного строительства и забрались на строительный кран, подвергая себя опасности".