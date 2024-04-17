Подростки в Харькове развлекались на строительном кране — что из этого вышло
Фото: ГУ НП в Харьковской области
15-летние парень и девушка решили погулять по территории незавершенного строительства и забрались на строительный кран, подвергая себя опасности.
Такое видео правоохранители увидели в соцсетях 16 апреля, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ювенальные инспекторы установили личности подростков и пригласили их родителей на профилактическую беседу. Пообщались и с самими детьми.
В отношении родителей составили админпротоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кран, подростки, полиция, родители, стройка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летние парень и девушка решили погулять по территории незавершенного строительства и забрались на строительный кран, подвергая себя опасности".