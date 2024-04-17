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Підлітку, пораненому в Липцях під Харковом, рятуватимуть зір за кордоном

Події 14:04   17.04.2024
Олена Нагорна
Підлітку, пораненому в Липцях під Харковом, рятуватимуть зір за кордоном

16-річний Богдан, який отримав численні поранення внаслідок ворожого удару по селу Липці 10 квітня, потребує лікування за кордоном. У підлітка сильно пошкоджені обличчя та очі, тому закордонний паспорт йому оформлювали терміново та в особливому порядку.

Як повідомляють у Державній міграційній службі, із таким проханням до них звернулася мама хлопчика. Нині підліток перебуває у реанімації, він уже переніс кілька операцій. За кордоном Богданові рятуватимуть зір.

Складність оформлення документа для виїзду за кордон для Богдана полягає в тому, що у нього сильно пошкоджені обличчя й очі, тож коректне фотографування для паспорта неможливе. Міграційники не стали зволікати й поїхали до хлопця у лікарню. Отримавши всі необхідні документи та останнє актуальне фото, оформили заявку на терміновий закордонний паспорт“, – розповіли у відомстві.

Нагадаємо, вдень 10 квітня військові РФ обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка. За даними облуправління Нацполіції, у Липцях були пошкоджені аптека та магазин. Сталася пожежа. З пораненнями ушпиталили 34-річну жінку (як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, співробітницю аптеки) та 16-річного хлопця. Ще дві жінки 43 та 59 років, а також 14-річна дівчинка – загинули.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 14:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річний Богдан, який отримав численні поранення внаслідок ворожого удару по селу Липці 10 квітня, потребує лікування за кордоном".