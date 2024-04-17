Подростку, раненому в Липцах под Харьковом, будут спасать зрение за границей
16-летний Богдан, получивший многочисленные ранения в результате вражеского удара по селу Липцы 10 апреля, нуждается в лечении за рубежом. У подростка сильно повреждены лицо и глаза, поэтому загранпаспорт ему оформляли срочно и в особом порядке.
Как сообщают в Государственной миграционной службе, с такой просьбой к ним обратилась мама мальчика. Сейчас подросток находится в реанимации, он уже перенес несколько операций. За границей Богдану будут спасать зрение.
«Сложность оформления документа для выезда за границу для Богдана заключается в том, что у него сильно повреждено лицо и глаза, поэтому корректное фотографирование для паспорта невозможно. Миграционщики не стали медлить и поехали к парню в больницу. Получив все необходимые документы и последнее актуальное фото, оформили заявку на срочный загранпаспорт», — рассказали в ведомстве.
Напомним, днем 10 апреля военные РФ обстреляли село Липцы и поселок Малая Даниловка. По данным облуправления Нацполиции, в Липцах были повреждены помещения аптеки и магазина. Произошел пожар. С ранениями госпитализировали 34-летнюю женщину (как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, сотрудницу аптеки) и 16-летнего парня. Еще две женщины 43 и 59 лет, а также 14-летняя девочка — погибли.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загранпаспорт, липцы, миграционная служба, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 14:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний Богдан, получивший многочисленные ранения в результате удара по селу Липцы Харьковской области 10 апреля, нуждается в лечении за рубежом".