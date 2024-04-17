Житель Харківщини задушив дружину на очах у сина та інсценував зґвалтування

Суд визнав винним 37-річного мешканця селища Малі Феськи Золочівської громади в умисному вбивстві дружини (ч. 1 ст. 115 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді 15 років тюрми.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, увечері 26 жовтня 2018 року чоловік був удома разом зі своєю дружиною та 5-річним сином. У сім’ї часто виникали сварки, проте того дня все закінчилося вбивством. Під час конфлікту жінка сказала, що втомилася від постійних скандалів і збирається піти. Тоді чоловік повалив дружину на диван, сів зверху та задушив.

Як батько вбиває матір, спостерігав їхній маленький син. Хлопчик плакав і просив зупинитись. Після скоєного чоловік пішов до друга, який жив по сусідству, розповів йому всю правду та “попросив допомогти”. Вони повернулися до будинку, взяли тіло жінки та пішли на територію занедбаного підприємства. Обвинувачений повністю роздягнув дружину і розірвав її речі, інсценувавши зґвалтування. Своєму другу вбивця віддав частини телефону дружини й попросив їх викинути, що товариш і зробив.

Наступного дня чоловік зателефонував батькам дружини та сказав, що вона не повернулася додому з роботи. Однак він не врахував того факту, що в ці дні була не її зміна.

У суді чоловік свою провину не визнав і стверджував, що “справа сфабрикована”. Його друг раніше зізнався у скоєному, його визнали винним за фактом приховування злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ).

Вирок убивці ухвалив Лубенський міськрайонний суд Полтавської області. Триває строк на апеляційне оскарження.