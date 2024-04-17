Житель Харьковщины задушил жену на глазах у сына и инсценировал изнасилование

Суд признал виновным 37-летнего жителя поселка Малые Феськи Золочевской громады в умышленном убийстве жены (ч. 1 ст. 115 УКУ) и назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, вечером 26 октября 2018 года мужчина был дома вместе со своей женой и 5-летним сыном. В семье часто возникали ссоры, однако в тот день все закончилось убийством. В ходе конфликта женщина сказала, что устала от постоянных скандалов и собирается уходить. Тогда мужчина повалил жену на диван, сел сверху и задушил.

Как отец убивает мать, наблюдал их маленький сын. Мальчик плакал и просил остановиться. После содеянного мужчина пошел к другу, который жил по соседству, рассказал ему всю правду и «попросил помочь». Они вернулись в дом, взяли тело женщины и пошли на территорию заброшенного предприятия. Обвиняемый полностью раздел жену и разорвал ее вещи, инсценировав изнасилование. Своему другу убийца отдал части телефона супруги и попросил их выбросить, что товарищ и сделал.

На следующий день мужчина позвонил родителям жены и сказал, что она не вернулась домой с работы. Однако он не учел того факта, что в эти дни была не ее смена.

В суде мужчина свою вину не признал и утверждал, что «дело сфабриковано». Его друг ранее признался в содеянном, его признали виновным по факту сокрытия преступления (ч. 1 ст. 396 УКУ).

Приговор убийце вынес Лубенский горрайонный суд Полтавской области. Продолжается срок на апелляционное обжалование.