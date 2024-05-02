Наслідки ранкових обстрілів Куп’янщини та Чугуївщини з двома пораненими (фото)
Наслідки обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів вранці 2 травня, внаслідок яких постраждали двоє мирних жителів, показала Харківська облпрокуратура.
За даними слідства, вранці окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Там зазнала поранень 63-річна жінка. Також пошкоджені приватні домоволодіння.
Близько 10:00 у с. Кучерівка був ворожий обстріл з FPV-дрона. Пошкоджена вантажівка. Без постраждалих.
Об 11:30 російські військові вдарили по Купʼянську, за попередніми даними, з РСЗВ. Травмований 66-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки.
Об 11:40 збройні сили РФ завдали удару, попередньо трьома ракетами «Грім Е-1», по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджені господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянский район, обстріли, пострадалі, прокуратура, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 18:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів вранці 2 травня, внаслідок яких постраждали двоє мирних жителів, показала Харківська облпрокуратура".