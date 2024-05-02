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Наслідки ранкових обстрілів Куп’янщини та Чугуївщини з двома пораненими (фото)

Події 18:56   02.05.2024
Олена Нагорна
Наслідки ранкових обстрілів Куп’янщини та Чугуївщини з двома пораненими (фото)

Наслідки обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів вранці 2 травня, внаслідок яких постраждали двоє мирних жителів, показала Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, вранці окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Там зазнала поранень 63-річна жінка. Також пошкоджені приватні домоволодіння.

Близько 10:00 у с. Кучерівка був ворожий обстріл з FPV-дрона. Пошкоджена вантажівка. Без постраждалих.

Об 11:30 російські військові вдарили по Купʼянську, за попередніми даними, з РСЗВ. Травмований 66-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки.

Об 11:40 збройні сили РФ завдали удару, попередньо трьома ракетами «Грім Е-1», по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджені господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Читайте також: Зранку Куп’янщина була під обстрілами РФ: Синєгубов повідомляє про постраждалих

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 18:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів вранці 2 травня, внаслідок яких постраждали двоє мирних жителів, показала Харківська облпрокуратура".