Наслідки ранкових обстрілів Куп’янщини та Чугуївщини з двома пораненими (фото)

Наслідки обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів вранці 2 травня, внаслідок яких постраждали двоє мирних жителів, показала Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, вранці окупанти з артилерії обстріляли с. Петропавлівка. Там зазнала поранень 63-річна жінка. Також пошкоджені приватні домоволодіння.

Близько 10:00 у с. Кучерівка був ворожий обстріл з FPV-дрона. Пошкоджена вантажівка. Без постраждалих.

Об 11:30 російські військові вдарили по Купʼянську, за попередніми даними, з РСЗВ. Травмований 66-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки.

Об 11:40 збройні сили РФ завдали удару, попередньо трьома ракетами «Грім Е-1», по с. Островерхівка Чугуївського району. Пошкоджені господарські приміщення цивільного підприємства, яке не функціонувало.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).