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Последствия утренних обстрелов Купянщины и Чугуевщины с двумя ранеными (фото)

Происшествия 18:56   02.05.2024
Елена Нагорная
Последствия утренних обстрелов Купянщины и Чугуевщины с двумя ранеными (фото)

Последствия обстрелов Купянского и Чугуевского районов утром 2 мая, в результате которых пострадали двое мирных жителей, показала Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, утром оккупанты из артиллерии обстреляли с. Петропавловка. Там получила ранения 63-летняя женщина. Также повреждены частные домовладения.

Около 10:00 в с. Кучеровка был вражеский обстрел из FPV-дрона. Поврежден грузовик. Без пострадавших.

В 11:30 российские военные ударили по Купянску, по предварительным данным, из РСЗО. Травмирован 66-летний мужчина. Повреждены жилые дома.

В 11:40 вооруженные силы РФ нанесли удар, предварительно тремя ракетами «Гром Е-1», по с. Островерховка Чугуевского района. Повреждены хозяйственные помещения гражданского предприятия, которое не функционировало.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 18:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов Купянского и Чугуевского районов утром 2 мая, в результате которых пострадали двое мирных жителей, показала Харьковская облпрокуратура".