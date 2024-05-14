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Житель Харківщини називав «героями» вагнерівців: чим це для нього закінчилося

Суспільство 14:21   14.05.2024
Олена Нагорна
Житель Харківщини називав «героями» вагнерівців: чим це для нього закінчилося

СБУ повідомила про підозру 54-річному мешканцю Куп’янського району Харківщини, уродженцю окупованого нині Луганська, який вихваляв «вагнерівців» і радів убивствам мирних українців.

Як повідомляє у фейсбуці речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, з червня 2023 року чоловік регулярно публікував власні антиукраїнські повідомлення в місцевому проросійському телеграм-чаті.

Фанат РФ публікував твердження на кшталт: «Цієї війни хотіли англосакси, а Росія всіляко намагалася уникнути СВО», «Україна з 2014 року вбивала мирних жителів Донбасу» та «Україна порушувала Мінські угоди».

Чоловік також називав бойовиків російської ПВК «Вагнер» «справжніми героями» та заявляв, що з 2014 року особисто радіє кожній загибелі українця, і йому все одно – мирний він чи ні.

За даними облпрокуратури, фігурант – мешканець села Гусинка Куп’янського району.

Слідчі повідомили пропагандисту про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно). Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ повідомила про підозру 54-річному мешканцю Куп’янського району Харківщини, уродженцю окупованого нині Луганська, який вихваляв «вагнерівців» і радів убивствам мирних українців".