Житель Харьковщины называл «героями» вагнеровцев: чем это для него закончилось

СБУ сообщила о подозрении 54-летнему жителю Купянского района Харьковщины, уроженцу оккупированного ныне Луганска, который восхвалял «вагнеровцев» и радовался убийствам мирных украинцев.

Как сообщает в Facebook спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, с июня 2023 года мужчина регулярно публиковал собственные антиукраинские сообщения в местном пророссийском Telegram-чате.

Фанат РФ публиковал утверждения вроде: «Этой войны хотели англосаксы, а Россия всячески пыталась избежать СВО», «Украина с 2014 года убивала мирных жителей Донбасса» и «Украина нарушала Минские соглашения».

Мужчина также называл боевиков российской ЧВК «Вагнер» «настоящими героями» и заявлял, что с 2014 года лично радуется каждой гибели украинца, и ему все равно — мирный он или нет.

По данным облпрокуратуры, фигурант — житель села Гусинка Купянского района.

Следователи сообщили пропагандисту о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные повторно). Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.