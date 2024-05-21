Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)

Внаслідок атаки російських БпЛА у Немишлянському районі було відірвано газопровід-ввід низького тиску.

Фахівці локалізували витоки газу та наразі проводять обстеження прилеглих газових мереж у районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

Тимчасово без газопостачання залишилися пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, близько 02:00 армія РФ атакувала Харків “шахедами”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ціллю ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про чотири локації падіння уламків “шахедів”. Загалом, за даними Синєгубова, від нічних та ранкового “прильотів” постраждали семеро людей. У всіх – гостра реакція на стрес. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки “прильотів”.