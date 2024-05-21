Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)
Внаслідок атаки російських БпЛА у Немишлянському районі було відірвано газопровід-ввід низького тиску.
Фахівці локалізували витоки газу та наразі проводять обстеження прилеглих газових мереж у районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».
Тимчасово без газопостачання залишилися пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, близько 02:00 армія РФ атакувала Харків “шахедами”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ціллю ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про чотири локації падіння уламків “шахедів”. Загалом, за даними Синєгубова, від нічних та ранкового “прильотів” постраждали семеро людей. У всіх – гостра реакція на стрес. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки “прильотів”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, газ, удар, утечки, Харків, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Витоки газу сталися через нічну атаку «шахедів» на Харків (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки російських БпЛА у Немишлянському районі було відірвано газопровід-ввід низького тиску.".