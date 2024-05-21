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Утечки газа произошли из-за ночной атаки «Шахедов» на Харьков (фото)

Происшествия 11:41   21.05.2024
Виктория Яковенко
Утечки газа произошли из-за ночной атаки «Шахедов» на Харьков (фото) Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

Из-за атаки российских БпЛА в Немышлянском районе был оторван газопровод-ввод низкого давления.

Специалисты локализовали утечки газа и сейчас проводят обследование ближайших газовых сетей в районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

Временно без газоснабжения остались поврежденные частные дома.

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Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

Напомним, около 02:00 армия РФ атаковала Харьков «Шахедами». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о четырех локациях падения обломков «Шахедов». В целом, по данным Синегубова, от ночных и утреннего «прилетов» пострадали семь человек. У всех — острая реакция на стресс. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия ударов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 11:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за атаки российских БпЛА в Немышлянском районе был оторван газопровод-ввод низкого давления.".