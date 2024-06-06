«Сатурн» більше не попливе: поблизу Криму ГУР знищило буксир РФ (відео)

6 червня біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений російський рейдовий буксир проекту 498 «Сатурн» або «Протей».

Відео успішної роботи спецпідрозділу 9 департаменту опублікували у ГУР МО України.

«Руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії», – йдеться у повідомленні.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, зокрема, відмитив роботу оператора дрону.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, зокрема, відзначив роботу оператора дрона.

«А я вам скажу так – у цьому відео факт знищення буксира не найголовніше. Найголовніше це те, що бухта була захищена боновими загородженнями, які були прорвані і оператор дрона філігранно пройшов через пролом. Буксир буксиром, а ось все те виконання, яке передувало великому бадабуму, це куди цікавіша і перспективніша в своїй реалізації історія», – написав Коваленко.