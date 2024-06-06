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«Сатурн» больше не поплывет: вблизи Крыма ГУР уничтожило буксир РФ (видео)

Мир 13:37   06.06.2024
Виктория Яковенко
«Сатурн» больше не поплывет: вблизи Крыма ГУР уничтожило буксир РФ (видео)

6 июня у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен российский рейдовый буксир проекта 498 «Сатурн» или «Протей».

Видео успешной работы спецподразделения 9 департамента опубликовали в ГУР МО Украины.

«Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории», — говорится в сообщении.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, в частности, отметил работу оператора дрона.

«А я вам скажу так – в этом видео факт уничтожения буксира не самое главное. Самое главное это то, что бухта была защищена боновыми заграждениями, которые были прорваны и оператор дрона филигранно прошел через брешь. Буксир буксиром, а вот все то исполнение, которое предшествовало большому бадабуму, это куда более интересная и перспективная в своей реализации история», — написал Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июня у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен российский рейдовый буксир проекта 498 «Сатурн» или «Протей».".