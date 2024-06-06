«Сатурн» больше не поплывет: вблизи Крыма ГУР уничтожило буксир РФ (видео)
6 июня у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен российский рейдовый буксир проекта 498 «Сатурн» или «Протей».
Видео успешной работы спецподразделения 9 департамента опубликовали в ГУР МО Украины.
«Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории», — говорится в сообщении.
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, в частности, отметил работу оператора дрона.
«А я вам скажу так – в этом видео факт уничтожения буксира не самое главное. Самое главное это то, что бухта была защищена боновыми заграждениями, которые были прорваны и оператор дрона филигранно прошел через брешь. Буксир буксиром, а вот все то исполнение, которое предшествовало большому бадабуму, это куда более интересная и перспективная в своей реализации история», — написал Коваленко.
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: буксир, ГУР, Крым, оккупанты, окупанти, Сатурн, уничтожен;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июня у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен российский рейдовый буксир проекта 498 «Сатурн» или «Протей».".