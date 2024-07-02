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80-річна мешканка Куп’янська-Вузлового поранена через обстріл військових РФ

Події 19:02   02.07.2024
Олена Нагорна
80-річна мешканка Куп’янська-Вузлового поранена через обстріл військових РФ

80-річна жінка отримала поранення вдень 2 липня внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.

За попередніми даними, о 13:30 окупанти завдали удару з РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Також у відомстві нагадали, що близько 10:30 у селі Малі Проходи Дергачівської громади внаслідок ворожого авіаудару було травмовано 85-річного чоловіка.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 19:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "80-річна жінка отримала поранення вдень 2 липня внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.".