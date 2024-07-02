80-летняя жительница Купянска-Узлового ранена из-за обстрела военных РФ

80-летняя женщина получила ранения днем 2 июля в результате обстрела поселка Купянск-Узловой на Харьковщине.

По предварительным данным, в 13:30 оккупанты нанесли удар из РСЗО. Повреждены частные домовладения, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Также в ведомстве напомнили, что около 10:30 в селе Малые Проходы Дергачевской громады вследствие вражеского авиаудара был травмирован 85-летний мужчина.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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