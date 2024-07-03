Неподалік вокзалу на Харківщині знайшли тіло чоловіка: копи встановлюють особу
Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у селищі Кегичівка Красноградського району.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, тіло невідомого знайшли 2 липня неподалік залізничного вокзалу.
Прикмети: на вигляд 60-70 років, зріст приблизно 165-170 см. Був одягнутий у сорочку з малюнком, сірі штани.
Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо особи загиблого, просять повідомити за телефонами: 102, (057)447-82-91, 098-825-0706.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у селищі Кегичівка Красноградського району.".