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Неподалік вокзалу на Харківщині знайшли тіло чоловіка: копи встановлюють особу

Суспільство 15:11   03.07.2024
Вікторія Яковенко
Неподалік вокзалу на Харківщині знайшли тіло чоловіка: копи встановлюють особу

Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у селищі Кегичівка Красноградського району.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, тіло невідомого знайшли 2 липня неподалік залізничного вокзалу.

Прикмети: на вигляд 60-70 років, зріст приблизно 165-170 см. Був одягнутий у сорочку з малюнком, сірі штани.

Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо особи загиблого, просять повідомити за телефонами: 102, (057)447-82-91, 098-825-0706.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у селищі Кегичівка Красноградського району.".