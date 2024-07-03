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Вблизи вокзала на Харьковщине нашли тело мужчины: копы устанавливают личность

Общество 15:11   03.07.2024
Виктория Яковенко
Вблизи вокзала на Харьковщине нашли тело мужчины: копы устанавливают личность

Полиция устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили в поселке Кегичевка Красноградского района.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, тело неизвестного обнаружили 2 июля возле железнодорожного вокзала.

Приметы: с виду 60-70 лет, рост примерно 165-170 см. Был одет в рубашку с рисунком, серые брюки.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о личности погибшего, просят сообщить по телефонам: 102, (057)447-82-91, 098-825-0706.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили в поселке Кегичевка Красноградского района.".