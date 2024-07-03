Вблизи вокзала на Харьковщине нашли тело мужчины: копы устанавливают личность

Полиция устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили в поселке Кегичевка Красноградского района.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, тело неизвестного обнаружили 2 июля возле железнодорожного вокзала.

Приметы: с виду 60-70 лет, рост примерно 165-170 см. Был одет в рубашку с рисунком, серые брюки.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о личности погибшего, просят сообщить по телефонам: 102, (057)447-82-91, 098-825-0706.