Вблизи вокзала на Харьковщине нашли тело мужчины: копы устанавливают личность
Полиция устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили в поселке Кегичевка Красноградского района.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, тело неизвестного обнаружили 2 июля возле железнодорожного вокзала.
Приметы: с виду 60-70 лет, рост примерно 165-170 см. Был одет в рубашку с рисунком, серые брюки.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о личности погибшего, просят сообщить по телефонам: 102, (057)447-82-91, 098-825-0706.
Читайте также: В Харькове искали двух несовершеннолетних подруг: девочки ночевали порознь
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: загиблий, копы, личность, погибший, полиция, тело, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вблизи вокзала на Харьковщине нашли тело мужчины: копы устанавливают личность»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция устанавливает личность мужчины, тело которого обнаружили в поселке Кегичевка Красноградского района.".