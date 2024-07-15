У Німеччині закликають поставити Україні ракети Taurus і бойові літаки – ЗМІ

Головний редактор BILD Маріон Хорн звинуватила владу Німеччини в «заячому боягузтві» після спроби замаху на голову оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера і закликала поставити Україні далекобійні ракети Taurus. А лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц висловився за постачання бойових літаків Україні.

«Тактика німецького уряду підтримувати Україну, але не дратувати Путіна провалилася. Якщо інформація про російську змову з метою вбивства глави Rheinmetall Арміна Паппергера виявиться правдою, відповідь може бути тільки одна: ми ПОВИННІ поставити ракети Taurus в Україну! Путін має відчути, що його дії мають наслідки щоразу, як його ловлять на спробі вбити в нашій країні», – заявила головний редактор BILD Маріон Хорн в авторській колонці.

«Це нісенітниця, коли канцлер Шольц у Вашингтоні погоджується з комюніке НАТО про те, що Росія — наш головний противник, а вдома прикидається канцлером миру. Не питання, чи ми всі хочемо миру. Але з путінською Росією ми зможемо досягти його лише з позиції сили. Заячу боягузливість Німеччини Путін не сприймає серйозно. Але Шольц та СДПН все ще застрягли вчора. Вчиняючи так, вони наражають на нашу безпеку і свободу в Європі. Я не хочу прокинутися в країні, де при владі Путін. І мої діти також. Навіть 10% умиротворення — це на 10% більше, ніж треба!” – наголосила Маріон Хорн.

“Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз відбувається все більше, на інфраструктуру, на об’єкти електро- та водопостачання, на лікарні та будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль тільки з землі”, – заявив на телеканалі ARD лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, передає DW.

Саме тому, додав Мерц, постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах, також до ЄС, уже узгоджене питання. “Ми, німці, не можемо залишитися осторонь”, – заявив Мерц.