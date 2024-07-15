В Германии призывают поставить Украине ракеты Taurus и боевые самолеты – СМИ
Главный редактор BILD Марион Хорн обвинила власти Германии в «заячьей трусости» после попытке покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера и призвала поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. А лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказался за поставку Украине боевых самолетов.
«Тактика германского правительства поддерживать Украину, но “не раздражать” Путина провалилась. Если информация о российском заговоре с целью убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера окажется правдой, ответ может быть только один: мы ДОЛЖНЫ поставить ракеты Taurus в Украину! Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия каждый раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране», — заявила главный редактор BILD Марион Хорн в авторской колонке.
«Это бессмыслица, когда канцлер Шольц в Вашингтоне соглашается с коммюнике НАТО о том, что Россия — наш главный противник, а дома притворяется канцлером мира. Не вопрос, мы все хотим мира. Но с путинской Россией мы сможем добиться его только с позиции силы. Заячью трусость Германии Путин не воспринимает всерьёз. Но Шольц и СДПГ всё ещё застряли во вчера. Поступая так, они подвергают риску нашу безопасность и свободу в Европе. Я не хочу проснуться в стране, где у власти Путин. И мои дети тоже. Даже 10% умиротворения — это на 10% больше, чем нужно!» — подчеркнула Марион Хорн.
«Я считаю, что мы должны помочь Украине, по крайней мере, восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли», — заявил на телеканале ARD лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, передает DW.
Именно поэтому, добавил Мерц, поставки Украине боевых самолетов во многих странах, также в ЕС, уже решенный вопрос. «Мы, немцы, не можем остаться в стороне», — заявил Мерц.
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- Категории: Мир, Политика; Теги: боевой самолет, германия, покушение, ракета, Таурус;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 14:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный редактор BILD Марион Хорн обвинила власти Германии в «заячьей трусости» после попытке покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера и призвала поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. А лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказался за поставку Украине боевых самолетов.".