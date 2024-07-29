Зміни в русі – в Ізюмі на Харківщині ремонтуватимуть тимчасову переправу

Ремонт тимчасової переправи через річку Сіверський Донець в Ізюмі Харківської області проводитимуть з 06:00 1 серпня до 18:00 3 серпня.

У зв’язку з цим у вказаний час буде зупинено рух транспорту вулицею Суходольською – на ділянці від перехрестя вулиць Суходольської та Європейської до перехрестя вулиць Пам’яті та Харківської, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Легковики та вантажівки вагою до 10 тонн направлятимуть через вулицю Стадіонну на тимчасову переправу з виїздом на вулиці Пам’яті та Харківську.

Фури вагою понад 10 тонн, які рухатимуться трасою М-03 у напрямку Слов’янська, перенаправлятимуть в об’їзд за маршрутом: село Оскіл – село Яцьке – село Олександрівка – село Студенок, з подальшим виїздом на трасу М-03.

Вантажівки вагою понад 10 тонн, що рухатимуться трасою М-03 в напрямку Харкова, перенаправлятимуть в об’їзд по маршруту: автодорога Р-79 з виїздом на Р-51 в напрямку Харкова.

Поліція закликає водіїв врахувати тимчасові зміни та, за можливості, обрати на цей період інші маршрути пересування.