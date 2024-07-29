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Изменения в движении — в Изюме на Харьковщине будут ремонтировать переправу

Общество 18:28   29.07.2024
Елена Нагорная
Изменения в движении — в Изюме на Харьковщине будут ремонтировать переправу

Ремонт временной переправы через реку Северской Донец в Изюме Харьковской области будут проводить с 06:00 1 августа до 18:00 3 августа.

В связи с этим в указанное время будет остановлено движение транспорта по улице Суходольской — на участке от перекрестка улиц Суходольской и Европейской до перекрестка улиц Памяти и Харьковской, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Легковушки и грузовики весом до 10 тонн будут направлять через улицу Стадионную на временную переправу с выездом на улицы Памяти и Харьковскую.

Фуры весом более 10 тонн, которые будут двигаться по трассе М-03 в направлении Славянска, будут перенаправлять в объезд по маршруту: село Оскол — село Яцкое — село Александровка — село Студенок, с последующим выездом на М-03.

Грузовики весом более 10 тонн, которые будут двигаться по трассе М-03 в направлении Харькова, будут перенаправлять в объезд по маршруту: дорога Р-79 с выездом на Р-51 в направлении Харькова.

Полиция призывает водителей учесть временные изменения и, по возможности, выбрать на этот период другие маршруты передвижения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт временной переправы через реку Северской Донец в Изюме Харьковской области будут проводить с 06:00 1 августа до 18:00 3 августа.".