Изменения в движении — в Изюме на Харьковщине будут ремонтировать переправу
Ремонт временной переправы через реку Северской Донец в Изюме Харьковской области будут проводить с 06:00 1 августа до 18:00 3 августа.
В связи с этим в указанное время будет остановлено движение транспорта по улице Суходольской — на участке от перекрестка улиц Суходольской и Европейской до перекрестка улиц Памяти и Харьковской, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Легковушки и грузовики весом до 10 тонн будут направлять через улицу Стадионную на временную переправу с выездом на улицы Памяти и Харьковскую.
Фуры весом более 10 тонн, которые будут двигаться по трассе М-03 в направлении Славянска, будут перенаправлять в объезд по маршруту: село Оскол — село Яцкое — село Александровка — село Студенок, с последующим выездом на М-03.
Грузовики весом более 10 тонн, которые будут двигаться по трассе М-03 в направлении Харькова, будут перенаправлять в объезд по маршруту: дорога Р-79 с выездом на Р-51 в направлении Харькова.
Полиция призывает водителей учесть временные изменения и, по возможности, выбрать на этот период другие маршруты передвижения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аэропорт. Харьков, дороги, Изюм, полиция, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт временной переправы через реку Северской Донец в Изюме Харьковской области будут проводить с 06:00 1 августа до 18:00 3 августа.".