П’ять авіаударів, атаки на півночі Харківщини та Куп’янщині – Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку доби, з боку Бєлгорода та Шебекіно, окупанти завдали п’ять авіаударів із використанням семи КАБів. Цілили у райони населених пунктів Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне та Великий Бурлук, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку росіяни здійснили сім атак поблизу Тихого та Вовчанська, де наразі триває два боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у бік Степової Новоселівки, Колесниківки та Берестового.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, ЗСУ, Купянщина, север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 16:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби, з боку Бєлгорода та Шебекіно, окупанти завдали п’ять авіаударів із використанням семи КАБів. Цілили у райони населених пунктів Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне та Великий Бурлук, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".