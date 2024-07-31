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П’ять авіаударів, атаки на півночі Харківщини та Куп’янщині – Генштаб на 16:00

Суспільство 16:41   31.07.2024
Вікторія Яковенко
П’ять авіаударів, атаки на півночі Харківщини та Куп’янщині – Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби, з боку Бєлгорода та Шебекіно, окупанти завдали п’ять авіаударів із використанням семи КАБів. Цілили у райони населених пунктів Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне та Великий Бурлук, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку росіяни здійснили сім атак поблизу Тихого та Вовчанська, де наразі триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у бік Степової Новоселівки, Колесниківки та Берестового.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 16:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби, з боку Бєлгорода та Шебекіно, окупанти завдали п’ять авіаударів із використанням семи КАБів. Цілили у райони населених пунктів Слобожанське, Липці, Вільча, Горяне та Великий Бурлук, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".