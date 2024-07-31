Live
  • Ср 31.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.03
  • EUR 44.42

Пять авиаударов, атаки на севере Харьковщины и Купянщине — Генштаб на 16:00

Общество 16:41   31.07.2024
Виктория Яковенко
Пять авиаударов, атаки на севере Харьковщины и Купянщине — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток, со стороны Белгорода и Шебекино, оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием семи КАБов. Целили в районы населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное и Великий Бурлук, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении россияне совершили семь атак вблизи Тихого и Волчанска, где продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в сторону Степовой Новоселовки, Колесниковки и Берестового.

Читайте также: Удар КАБ по Харьковщине: погибла диспетчер газовой службы, ее муж тушил пожар

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
Главные новости Харькова 30 июля: Терехов о совещании с Зеленским, сессия
30.07.2024, 21:48
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку
31.07.2024, 16:15
Главные новости Харькова 31 июля: ударом КАБ ранен ребенок, его мать погибла
Главные новости Харькова 31 июля: ударом КАБ ранен ребенок, его мать погибла
31.07.2024, 18:02
Воду в части Харькова будут давать по графику: подробности
Воду в части Харькова будут давать по графику: подробности
31.07.2024, 16:56
В Харькове будут судить экс-ректора: его знакомая «заработала» в вузе 250 тыс.
В Харькове будут судить экс-ректора: его знакомая «заработала» в вузе 250 тыс.
31.07.2024, 17:29
Мобилизация и задачи от Зеленского: Совет обороны заседал на Харьковщине
Мобилизация и задачи от Зеленского: Совет обороны заседал на Харьковщине
31.07.2024, 17:56

Новости по теме:

08:42
20 боев – на севере Харьковщины, 11 атак – на Купянщине: данные ГШ на 08:00
20:43
Мужчина и женщина ранены из-за авиаударов россиян по Харьковщине
16:54
На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции ВСУ – Генштаб
19:55
Двое погибших, 8 раненых — РФ ударила по селу Белый Колодязь на Харьковщине
20:21
2 погибших, 4 пострадавших – РФ нанесла авиаудары по Купянск-Узловому

Вы читали новость: «Пять авиаударов, атаки на севере Харьковщины и Купянщине — Генштаб на 16:00»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 16:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток, со стороны Белгорода и Шебекино, оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием семи КАБов. Целили в районы населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное и Великий Бурлук, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".