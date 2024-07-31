Пять авиаударов, атаки на севере Харьковщины и Купянщине — Генштаб на 16:00

С начала суток, со стороны Белгорода и Шебекино, оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием семи КАБов. Целили в районы населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное и Великий Бурлук, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении россияне совершили семь атак вблизи Тихого и Волчанска, где продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в сторону Степовой Новоселовки, Колесниковки и Берестового.