Пять авиаударов, атаки на севере Харьковщины и Купянщине — Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток, со стороны Белгорода и Шебекино, оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием семи КАБов. Целили в районы населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное и Великий Бурлук, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении россияне совершили семь атак вблизи Тихого и Волчанска, где продолжаются два боестолкновения.
На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в сторону Степовой Новоселовки, Колесниковки и Берестового.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, ВСУ, генштаб, Купянщина, север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 16:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток, со стороны Белгорода и Шебекино, оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием семи КАБов. Целили в районы населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное и Великий Бурлук, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".