Дощ, гроза і туман. Якою буде погода 5 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 5 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Мінлива хмарність.🌥
Вночі невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️, туман🌫.
Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️.
Вітер північний⬇️ , 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 13 – 18º, вдень 23 – 28 º.
По місту: Мінлива хмарність🌥.
Вночі невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️, туман.🌫
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 15 – 17º, вдень 25 – 27 º.
Читайте також: Можливий дощ та гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 4 серпня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: гроза, дождь, погода, прогноз погоды, туман, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дощ, гроза і туман. Якою буде погода 5 серпня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 19:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".