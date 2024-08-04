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Дощ, гроза і туман. Якою буде погода 5 серпня у Харкові та області

Погода 19:30   04.08.2024
Оксана Якушко
Дощ, гроза і туман. Якою буде погода 5 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 5 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність.🌥

Вночі невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️,  туман🌫.

Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️.

Вітер північний⬇️ , 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 13 – 18º,  вдень 23 – 28 º.

По місту: Мінлива хмарність🌥.

Вночі невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️, туман.🌫

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 15 – 17º,  вдень 25 – 27 º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 19:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 5 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".