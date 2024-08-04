Дождь, гроза и туман. Какой будет погода 5 августа в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 5 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Облачно.
Ночью небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️, туман 🌫.
Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️.
Ветер северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 13 – 18º, днем 23 – 28º.
По городу: Небольшая облачность.
Ночью небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️, туман.🌫
Ветер северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 15 – 17º, днем 25 – 27º.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гроза, дождь, погода, прогноз погоды, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 19:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".