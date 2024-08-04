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Дождь, гроза и туман. Какой будет погода 5 августа в Харькове и области

Погода 19:30   04.08.2024
Оксана Якушко
Дождь, гроза и туман. Какой будет погода 5 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 5 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно.
Ночью небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️, туман 🌫.
Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️.
Ветер северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 13 – 18º, днем ​​23 – 28º.

По городу: Небольшая облачность.
Ночью небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️, туман.🌫
Ветер северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 15 – 17º, днем ​​25 – 27º.

Читайте также: Может быть дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 4 августа

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 19:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 5 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".