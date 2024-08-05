У 3-й ОШБр підрахували втрати ворога на Харківщині й показали роботу танкістів
Захисники з 3-ї окремої штурмової бригади опублікували зведення щодо втрат, яких завдали окупантам на Харківщині протягом тижня з 28 липня по 3 серпня.
Згідно з публікацією, 125 російських військових було ліквідовано і 206 – поранено. Також бійці знищили наземний роботизований комплекс, уразили десяток ворожих гармат, САУ та мінометів.
“Серед них була 2С1 «Гвоздика», призначена для ліквідації наших артбатарей і оборонних точок — її успішно поцілили й вивели з ладу. Також пошкоджень зазнали ворожі МТ-12 «Рапіра» і міномети 120 й 82-мм калібрів. Декілька одиниць цієї ж зброї ліквідували повністю, а з ними й гаубицю Д-30”, – розповіли у 3-й ОШБр.
Також у 3-й ОШБр показали, як на світанку танки бригади прикривали штурмові дії українських підрозділів у районі Харківщини, вдарили по ворожому командному пункту та вразили зв’язок супротивника.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 3-я ОШБр, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 21:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники з 3-ї окремої штурмової бригади опублікували зведення щодо втрат, яких завдали окупантам на Харківщині протягом тижня з 28 липня по 3 серпня.".