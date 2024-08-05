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В 3-й ОШБр подсчитали потери врага на Харьковщине и показали работу танкистов

Общество 21:59   05.08.2024
Елена Нагорная
В 3-й ОШБр подсчитали потери врага на Харьковщине и показали работу танкистов

Защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали сводку о потерях, которые нанесли оккупантам на Харьковщине в течение недели с 28 июля по 3 августа.

Согласно публикации, 125 российских военных были ликвидированы и 206 — ранены. Также бойцы уничтожили наземный роботизированный комплекс, поразили десяток вражеских пушек, САУ и минометов.

«Среди них была 2С1 «Гвоздика», предназначенная для ликвидации наших артбатарей и оборонительных точек — ее успешно вывели из строя. Также повреждения получили вражеские МТ-12 «Рапира» и минометы 120 и 82-мм калибров. Несколько единиц этого же оружия ликвидировали полностью, а с ними и гаубицу Д-30″, — рассказали в 3-й ОШБр.

Также в 3-й ОШБр показали, как на рассвете танки бригады прикрывали штурмовые действия украинских подразделений в районе Харьковщины, ударили по вражескому командному пункту и поразили связь противника.

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Автор: Елена Нагорная
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В 3-й ОШБр подсчитали потери врага на Харьковщине и показали работу танкистов
В 3-й ОШБр подсчитали потери врага на Харьковщине и показали работу танкистов
05.08.2024, 21:59

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 21:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали сводку о потерях, которые нанесли оккупантам на Харьковщине в течение недели с 28 июля по 3 августа.".