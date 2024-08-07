Live
  • Ср 07.08.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.79

Прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня: коли може піти дощ

Суспільство 18:24   07.08.2024
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня: коли може піти дощ Фото: Василь Голосний

У четвер, 8 серпня, у Харкові та області вночі можливий невеликий короткочасний дощ, удень без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 26 – 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 24 – 29.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.

Читайте також: Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Активізація телефонних аферистів-“представників банків” – поради харків’янам
Активізація телефонних аферистів-“представників банків” – поради харків’янам
07.08.2024, 18:44
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
06.08.2024, 22:00
Прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня: коли може піти дощ
Прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня: коли може піти дощ
07.08.2024, 18:24
Ще на два дні продовжили подачу води за графіком у частині Харкова
Ще на два дні продовжили подачу води за графіком у частині Харкова
07.08.2024, 18:07
У частині міста на Харківщині ввели карантин: домашній кіт захворів на сказ
У частині міста на Харківщині ввели карантин: домашній кіт захворів на сказ
07.08.2024, 17:40
У ДТП загинула чиновниця Харківської міськради: подробиці
У ДТП загинула чиновниця Харківської міськради: подробиці
07.08.2024, 16:23

Новини за темою:

07:23
Харківські синоптики попередили про небезпеку вдень 7 серпня
20:15
Удень дощ, може бути гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 7 серпня
18:59
Вночі від +13: прогноз погоди в Харкові та області на 6 серпня
19:30
Дощ, гроза і туман. Якою буде погода 5 серпня у Харкові та області
20:20
Можливий дощ та гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 4 серпня

Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня: коли може піти дощ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 8 серпня, у Харкові та області вночі можливий невеликий короткочасний дощ, удень без опадів.".