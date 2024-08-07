Прогноз погоди в Харкові та області на 8 серпня: коли може піти дощ

У четвер, 8 серпня, у Харкові та області вночі можливий невеликий короткочасний дощ, удень без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 26 – 28, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 24 – 29.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.