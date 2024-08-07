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Прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа: когда может пойти дождь

Общество 18:24   07.08.2024
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа: когда может пойти дождь Фото: Василий Голосный

В четверг, 8 августа, в Харькове и области ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 26 — 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 8 августа, в Харькове и области ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем без осадков.".