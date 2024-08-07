Прогноз погоды в Харькове и области на 8 августа: когда может пойти дождь

В четверг, 8 августа, в Харькове и области ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 26 — 28, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.