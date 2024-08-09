Харківобленерго опублікувало новий графік відключень світла «про всяк випадок»

З’явився графік відключень світла у Харкові та області з 10 по 16 серпня. Його застосують у разі необхідності.

«Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ). Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», – повідомили в АТ «Харківобленерго».