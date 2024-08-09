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Харківобленерго опублікувало новий графік відключень світла «про всяк випадок»

Суспільство 15:17   09.08.2024
Вікторія Яковенко
Харківобленерго опублікувало новий графік відключень світла «про всяк випадок» Фото: АТ “Харківобленерго”

З’явився графік відключень світла у Харкові та області з 10 по 16 серпня. Його застосують у разі необхідності.

«Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ). Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З’явився графік відключень світла у Харкові та області з 10 по 16 серпня. Його застосують у разі необхідності.".