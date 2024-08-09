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Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключений света «на всякий случай»

Общество 15:17   09.08.2024
Виктория Яковенко
Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключений света «на всякий случай» Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Появился график отключения света в Харькове и области с 10 по 16 августа. Его применят в случае необходимости.

«Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильна, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО). Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появился график отключения света в Харькове и области с 10 по 16 августа. Его применят в случае необходимости.".