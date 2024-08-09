Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключений света «на всякий случай»

Появился график отключения света в Харькове и области с 10 по 16 августа. Его применят в случае необходимости.

«Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильна, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО). Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».