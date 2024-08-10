Генштаб повідомив, де СОУ відбивали штурми ворога на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, генштаб, ЗСУ, СОУ, харківщина, штурми;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 08:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".