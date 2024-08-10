Генштаб повідомив, де СОУ відбивали штурми ворога на Харківщині

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.