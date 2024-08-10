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Генштаб повідомив, де СОУ відбивали штурми ворога на Харківщині

Суспільство 08:19   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб повідомив, де СОУ відбивали штурми ворога на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".