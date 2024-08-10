Генштаб сообщил, где СОУ отбивали штурмы врага на Харьковщине

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, вблизи Колесниковки и Табаевки.