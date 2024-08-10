Генштаб сообщил, где СОУ отбивали штурмы врага на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, вблизи Колесниковки и Табаевки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, СОУ, харьковщина, штурми;
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 08:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".