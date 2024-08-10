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Генштаб сообщил, где СОУ отбивали штурмы врага на Харьковщине

Общество 08:19   10.08.2024
Виктория Яковенко
Генштаб сообщил, где СОУ отбивали штурмы врага на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, вблизи Колесниковки и Табаевки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".