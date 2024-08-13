ЗСУ: у Вовчанську окупанти штурмують, у Глибокому – поповнюють втрати

Командування оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» 13 серпня повідомило про оперативну обстановку на півночі області.

«У Вовчанську окупанти продовжують штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови, відмічено облаштування нових точок евакуації особового складу підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу. В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заведення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення втрат. У районі населеного пункту Стариця ворог провів заміну бойової охорони на позиціях та провів евакуаційні заходи», – поінформували захисники.

Втрати окупантів за добу – 71 особа убитими та пораненими. Знищено або пошкоджено 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 2 артсистеми, 7 автомобілів, 3 одиниці спеціальної техніки, 18 БпЛА.