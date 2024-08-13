ЗСУ: у Вовчанську окупанти штурмують, у Глибокому – поповнюють втрати
Командування оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» 13 серпня повідомило про оперативну обстановку на півночі області.
«У Вовчанську окупанти продовжують штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови, відмічено облаштування нових точок евакуації особового складу підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-го армійського корпусу. В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заведення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення втрат. У районі населеного пункту Стариця ворог провів заміну бойової охорони на позиціях та провів евакуаційні заходи», – поінформували захисники.
Втрати окупантів за добу – 71 особа убитими та пораненими. Знищено або пошкоджено 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 2 артсистеми, 7 автомобілів, 3 одиниці спеціальної техніки, 18 БпЛА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, ворог, глубокое, окупанти, ОТГВ "Харьков", потери, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» 13 серпня повідомило про оперативну обстановку на півночі області.".