ОТГВ «Харьков»: в Волчанске оккупанты штурмуют, в Глубоком – восполняют потери

Командование оперативно-тактической группировки войск «Харьков» 13 августа сообщило об оперативной обстановке на севере области.

«В Волчанске оккупанты продолжают штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки, отмечено обустройство новых точек эвакуации личного состава подразделений 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-го армейского корпуса. В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет заведение личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии с целью восполнения потерь. В районе населённого пункта Старица враг провел замену боевой охраны на позициях и провел эвакуационные мероприятия», — проинформировали защитники.

Потери оккупантов за сутки – 71 человек убитыми и ранеными. Уничтожены или повреждены 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе: 2 артсистемы, 7 автомобилей, 3 единицы специальной техники, 18 БпЛА.