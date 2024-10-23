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У КП «Харківводоканал» – новий очільник (фото)

Суспільство 16:22   23.10.2024
Вікторія Яковенко
У КП «Харківводоканал» – новий очільник (фото) Фото: Харківська міськрада

Виконуючим обов’язки генерального директора КП «Харківводоканал» призначили Володимира Шустова, повідомляє пресслужба міськради.

Нового очільника трудовому колективу представив перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак.

«У цей складний воєнний час перед підприємством продовжують стояти найважливіші завдання стосовно забезпечення харків’ян безперервними та якісними послугами водопостачання та водовідведення. Впевнений у тому, що під керівництвом Володимира Шустова, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора КП «Харківводоканал», підприємство продовжить стабільно працювати, долаючи всі труднощі», – сказав Новак.

новый руководитель КП "Харьковводоканал"
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, що раніше КП «Харківводоканал» очолював Віталій Панов, якого на останній сесії призначили заступником мера Харкова – директором Департаменту контролю.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 16:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконуючим обов’язки генерального директора КП «Харківводоканал» призначили Володимира Шустова, повідомляє пресслужба міськради.".