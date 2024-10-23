У КП «Харківводоканал» – новий очільник (фото)
Виконуючим обов’язки генерального директора КП «Харківводоканал» призначили Володимира Шустова, повідомляє пресслужба міськради.
Нового очільника трудовому колективу представив перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак.
«У цей складний воєнний час перед підприємством продовжують стояти найважливіші завдання стосовно забезпечення харків’ян безперервними та якісними послугами водопостачання та водовідведення. Впевнений у тому, що під керівництвом Володимира Шустова, який раніше обіймав посаду заступника генерального директора КП «Харківводоканал», підприємство продовжить стабільно працювати, долаючи всі труднощі», – сказав Новак.
Нагадаємо, що раніше КП «Харківводоканал» очолював Віталій Панов, якого на останній сесії призначили заступником мера Харкова – директором Департаменту контролю.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Харьковводоканал», міськрада, Панов, руководитель, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконуючим обов’язки генерального директора КП «Харківводоканал» призначили Володимира Шустова, повідомляє пресслужба міськради.".